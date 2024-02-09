В Николаеве прогремели два взрыва

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва раздались в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской и Николаевской областях действует воздушная тревога.