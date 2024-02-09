В Николаеве прогремели два взрыва
17:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва раздались в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время в Днепропетровской и Николаевской областях действует воздушная тревога.
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