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НОВОСТИ

В Николаеве прогремели два взрыва

17:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва раздались в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской и Николаевской областях действует воздушная тревога.

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