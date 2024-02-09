Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощная вспышка самого высокого класса зарегистрирована на Солнце 9 февраля. Об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении.

В настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, на уровне R3 (сильное) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).