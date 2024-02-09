0
0
102
НОВОСТИ

Без помощи США положение Украины будет «очень и очень сложным» — Шольц

22:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне, его слова транслировал телеканал n-tv.

«Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной, — заявил канцлер. — Мы хотим этого вместе избежать». «Надеюсь, что весь Конгресс примет это решение [о выделении помощи Киеву]», — добавил глава германского кабмина. «Поэтому нам ясно, что сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями».

«Война может закончиться в любое время, но не так, как представляет себе [президент РФ Владимир] Путин, — капитуляцией Украины», — утверждал Шольц. По его словам, Россия сама должна «закончить войну и создать условия для того, чтобы было возможно мирное решение».

Глава кабмина ФРГ ранее неоднократно заявлял, что, с его точки зрения, российская сторона может сама завершить боевые действия, «выведя войска».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 09.02.2024
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ
0
67
21:20 09.02.2024
Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%
0
180
20:40 09.02.2024
ЕС потерял свой вес, начав действовать по указке США — Сийярто
0
218
20:00 09.02.2024
США выведут на орбиту спутники слежения за пусками гиперзвуковых ракет
0
290
19:20 09.02.2024
ЕК предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России
0
333
18:40 09.02.2024
Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля
0
374
18:00 09.02.2024
Строительство иранского участка коридора Север — Юг завершится в течение 5 лет — власти
0
354
17:32 09.02.2024
Национальная ассамблея Венесуэлы осудила решение Европарламента
0
387
17:12 09.02.2024
Военнослужащие Бундесвера с крайне правыми взглядами должны об этом сообщать — Der Spiegel
0
413
17:00 09.02.2024
В Николаеве прогремели два взрыва
0
387

Возврат к списку