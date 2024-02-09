Без помощи США положение Украины будет «очень и очень сложным» — Шольц
22:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне, его слова транслировал телеканал n-tv.
«Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной, — заявил канцлер. — Мы хотим этого вместе избежать». «Надеюсь, что весь Конгресс примет это решение [о выделении помощи Киеву]», — добавил глава германского кабмина. «Поэтому нам ясно, что сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями».
«Война может закончиться в любое время, но не так, как представляет себе [президент РФ Владимир] Путин, — капитуляцией Украины», — утверждал Шольц. По его словам, Россия сама должна «закончить войну и создать условия для того, чтобы было возможно мирное решение».
Глава кабмина ФРГ ранее неоднократно заявлял, что, с его точки зрения, российская сторона может сама завершить боевые действия, «выведя войска».
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