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НОВОСТИ

Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ

22:40 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

«Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщали, что вместе с отставкой Валерий Залужного с поста главкома ВСУ будет уволено и его окружение, в том числе Шаптала.

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