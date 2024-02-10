Украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму, уничтожен в Черном море

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова, уничтожен в юго-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«9 февраля около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сказали там.