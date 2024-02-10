Число просмотров публикации Карлсона с интервью Путина в соцсети X достигло 150 млн
08:40 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью, которое он взял у президента России Владимира Путина, набрала более 150 млн просмотров за более чем 23 часа после его размещения в социальной сети X.
Отметку «мне нравится» под публикацией поставили более 860 тыс. пользователей. Количество репостов составляет 269 тыс.
Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 8,3 млн.
Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
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