Три украинских БПЛА перехвачены и уничтожены над Брянской областью
09:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сказали там.
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