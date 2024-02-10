Только смертная казнь спасет США от наркотической эпидемии — Трамп

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут победить наркотическую эпидемию только за счет введения смертной казни для наркодилеров, другие меры не решат проблемы. Об этом в пятницу заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Каждый наркодилер за свою жизнь убивает минимум 500 человек. <…> Пока не будет смертной казни, эту проблему не решить. Вы просто обманываете себя», — сказал он, выступая на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания). При этом, по словам Трампа, он не уверен, что население Соединенных Штатов готово пойти на такой шаг.

«Мы превращаемся в накаченную наркотиками страну. Употребление в США наркотиков достигло невиданных ранее уровней», — убежден он.

Трамп рассказал, как беседовал однажды с председателем Китая Си Цзиньпином на эту тему. «Я спросил его, как обстоят дела с наркотиками в Китае? Есть ли там связанные с этим проблемы?» — сказал экс-президент. Он добавил, что Си Цзиньпин заверил его в отсутствии такой проблемы в КНР. «Много лет назад в Китае были крайне распространены наркотические вещества. <…> Но потом они ввели смертную казнь для наркодилеров. И как только они сделали это, все прекратилось», — объяснил Трамп.