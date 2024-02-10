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Зеленский рискует превратиться в опального лидера после отставки Залужного — Bloomberg

10:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после того, как его «отвратительная борьба» с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным «обнажила раскол на Украине». Такое мнение в пятницу выразило агентство Bloomberg.

Агентство обращает внимание на то, что Залужный был отправлен в отставку в самый неподходящий момент, когда помощь от США задерживается, а у ВСУ критический дефицит артиллерийских снарядов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны Украины Рустема Умерова европейским союзникам сообщило, что ВСУ не могут выпускать более 2 тыс. снарядов в день на линии боевого соприкосновения протяженностью 1,5 тыс. км. Это в три раза меньше количества боеприпасов, которое использует Россия.

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