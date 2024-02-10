Во Приморье спасли двух девушек, которых унесло на льдине в Амурский залив
10:30 10.02.2024 Источник: Газета.Ru
Во Владивостоке спасли двух местных жительниц, оказавшихся на дрейфующей льдине. Об этом сообщает «ВОСТОК-МЕДИА» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Девушки устроили фотосессию на льду в районе Токаревского маяка. В какой-то момент льдина оторвалась и их унесло в Амурский залив. Очевидцы вызвали экстренные службы. На место выдвинулись спасатели Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Они приняли девушек на борт судна и вернули на берег. Газета.Ru
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