Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону — это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя то, что уже за первые сутки это интервью набрало большее 100 млн просмотров в одной только соцсети X, представитель Кремля отметил, что это «вовсе не значит» поддержку. «И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — сказал Песков.

Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)

