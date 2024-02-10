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Иноагентов нужно лишить всех источников доходов в РФ — Володин

11:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в РФ. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов. По словам Володина, речь идет о запрете «гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках».

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