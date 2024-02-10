0
0
83
НОВОСТИ

В Харьковской области замечено большое количество наемников из Франции

12:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди иностранных наемников, замеченных в Харьковской области, много выходцев из Франции, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

'Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наемники, — сказал он. — Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наемников. Это достоверно известно. Местные жители сообщают нам о том, что видят в своих населенных пунктах множество людей, которые говорят на разных языках».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 10.02.2024
Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА
0
65
11:30 10.02.2024
Иноагентов нужно лишить всех источников доходов в РФ — Володин
0
149
11:00 10.02.2024
Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе
0
192
10:30 10.02.2024
Во Приморье спасли двух девушек, которых унесло на льдине в Амурский залив
0
212
10:00 10.02.2024
Зеленский рискует превратиться в опального лидера после отставки Залужного — Bloomberg
0
257
09:30 10.02.2024
Только смертная казнь спасет США от наркотической эпидемии — Трамп
0
305
09:00 10.02.2024
Три украинских БПЛА перехвачены и уничтожены над Брянской областью
0
290
08:50 10.02.2024
Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН из-за слов последнего о Газе
0
305
08:40 10.02.2024
Число просмотров публикации Карлсона с интервью Путина в соцсети X достигло 150 млн
0
335
08:30 10.02.2024
Украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму, уничтожен в Черном море
0
327

Возврат к списку