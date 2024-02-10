В Харьковской области замечено большое количество наемников из Франции

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди иностранных наемников, замеченных в Харьковской области, много выходцев из Франции, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

'Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наемники, — сказал он. — Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наемников. Это достоверно известно. Местные жители сообщают нам о том, что видят в своих населенных пунктах множество людей, которые говорят на разных языках».