Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил производителям и разработчикам беспилотных систем нарастить темпы, количество и качество выпускаемой продукции за счет автоматизации производства, сообщили в Минобороны России.

Глава ведомства проинспектировал предприятия ОПК в Ижевске, выпускающие беспилотники. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями органов военного управления, в ходе которого подвел итоги и поставил задачи «по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей».

«Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — подчеркнул Шойгу.