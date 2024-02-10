В Буркина-Фасо боевики убили 50 человек

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 50 мирных жителей убиты боевиками на востоке Буркина-Фасо. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Вооруженная группа напала на деревню Галгнойни, убийства сопровождались грабежами и поджогами, отмечает она. Власти направили в район дополнительные армейские подразделения для поиска и уничтожения боевиков.