НАТО должна подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия — Столтенберг
15:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.
«НАТО не стремится к войне с Россией», — сказал Столтенберг. «Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия», — подчеркнул он. По этой причине генсек НАТО призвал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний. В условиях рыночной экономики, по его мнению, производителям вооружений нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.
В то же время Столтенберг утверждал, что в случае, если Россия выйдет победителем из конфликта на Украине, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится и на другие страны». Лучшая защита сейчас — это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО, резюмировал генсек альянса.
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