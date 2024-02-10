Матыцин сообщил, что Россия выплатит WADA взнос за 2023 год
17:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За это год будут выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», — сказал Матыцин.
В конце 2023 года WADA сообщило, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.
WADA рассчитывало получить от России взнос в размере чуть более $1 млн 267 тыс. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.
В январе WADA сообщило ТАСС, что взнос России за 2024 год должен составить чуть больше $1,335 млн.
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