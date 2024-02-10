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Десятки хакерских атак идут на сайт Кремля ежесуточно — Песков

17:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак, но российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не пытались ли хакеры помешать публикации интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным, воздействуя на kremlin.ru. «Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом. И так далее», — рассказал Песков.

«Целостность сайта и его безопасность обеспечиваются в должной мере», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)

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