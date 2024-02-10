Десятки хакерских атак идут на сайт Кремля ежесуточно — Песков
17:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак, но российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, не пытались ли хакеры помешать публикации интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным, воздействуя на kremlin.ru. «Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом. И так далее», — рассказал Песков.
«Целостность сайта и его безопасность обеспечиваются в должной мере», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
НОВОСТИ
- 18:30 10.02.2024
- Индия станет постоянным членом Совбеза ООН, но это будет нелегко — глава МИД
- 18:00 10.02.2024
- На польско-украинской границе из-за блокировки КПП скопились 1 300 грузовиков
- 17:00 10.02.2024
- Матыцин сообщил, что Россия выплатит WADA взнос за 2023 год
- 16:00 10.02.2024
- США похвалили Грецию за расходы на оборону
- 15:00 10.02.2024
- НАТО должна подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия — Столтенберг
- 14:00 10.02.2024
- В Буркина-Фасо боевики убили 50 человек
- 13:00 10.02.2024
- Период промышленной мощи Германии может подходить к концу — Bloomberg
- 12:30 10.02.2024
- Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА
- 12:00 10.02.2024
- В Харьковской области замечено большое количество наемников из Франции
- 11:30 10.02.2024
- Иноагентов нужно лишить всех источников доходов в РФ — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать