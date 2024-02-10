На польско-украинской границе из-за блокировки КПП скопились 1 300 грузовиков
18:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очереди из более чем 1 тыс. грузовиков скопились на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире всеукраинского новостного телемарафона.
«Всего на утро 10 февраля на пунктах пропуска „Ягодин — Дорогуск“, „Рава-Русская — Хребене“ и „Шегини — Медыка“ в пробках стоят 1 300 грузовиков. Самые большие очереди наблюдаются с польской стороны возле КПП „Ягодин“, — сказал Демченко.
По его словам, из-за блокады движение через КПП затруднено и для автомобилей, и автобусов.
Забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции проходит по всей стране с 9 февраля по 10 марта. В заявлении профсоюза фермеров говорилось, что будут заблокированы все пограничные переходы между Украиной и Польшей, в ряде воеводств страны будут временно перекрыты отдельные дороги. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.
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