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Индия станет постоянным членом Совбеза ООН, но это будет нелегко — глава МИД

18:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия обязательно станет постоянным членом Совета Безопасности ООН, но это будет нелегко. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с индийской диаспорой в австралийском городе Перт.

«Мы там будем. Я на 100% уверен, что мы там будем. Но, скажу вам честно, мы не попадем туда с легкостью, потому что в мире очень много соперничества», — сказал министр, выступление которого транслировалось на его странице в соцсети Х.

По словам Джайшанкара, есть силы, которые попытаются блокировать Индию на ее пути к постоянному членству в Совбезе. «Они будут ставить какие-то препятствия, приводить какие-то аргументы», — пояснил он. «Но я уверен, что мы добьемся этого. И сегодня я уверен в этом больше, чем пять или десять лет назад», — добавил министр. «Наше время приходит, но нам нужно еще поработать», — резюмировал он.

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