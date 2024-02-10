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НОВОСТИ

Во Франции остановили два реактора АЭС из-за пожара

19:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два реактора атомной электростанции (АЭС) «Шинон» на западе Франции были остановлены из-за пожара. Об этом сообщается на сайте Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

Пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в трансформаторе реактора номер 3 «за пределами контролируемой зоны». «Потеря основного внешнего электроснабжения реактора номер 3 в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора», — говорится в коммюнике. Уточняется, что после тушения пожара для сбора использованной воды был временно отключен и соседний четвертый реактор, у которого общая система водосбора с третьим. Это было сделано во избежание ее переполнения и попадания воды в окружающую среду.

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