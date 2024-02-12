На президентских выборах в Финляндии победил Стубб

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст Финляндии.

По его данным, после подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%.