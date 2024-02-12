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Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО — СБ РФ

09:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношение Украины, Германии и Франции к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования доказало правильность начала СВО, заявил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

«Могло ли такое поведение нас удивить? Едва ли. Давно очевидно: то, что в просвещенной Европе XVIII–XIX веков считалось дурным тоном, сейчас является принципом поведения руководителей западных стран», — прокомментировал Нургалиев признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о настоящих целях Минских соглашений. Он напомнил, что фиктивность этих договоренностей признавал и бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Все это еще раз доказывает, что решение о начале спецоперации было правильным», — убежден первый замсекретаря СБ РФ.

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