09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношение Украины, Германии и Франции к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования доказало правильность начала СВО, заявил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

«Могло ли такое поведение нас удивить? Едва ли. Давно очевидно: то, что в просвещенной Европе XVIII–XIX веков считалось дурным тоном, сейчас является принципом поведения руководителей западных стран», — прокомментировал Нургалиев признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о настоящих целях Минских соглашений. Он напомнил, что фиктивность этих договоренностей признавал и бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Все это еще раз доказывает, что решение о начале спецоперации было правильным», — убежден первый замсекретаря СБ РФ.