Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики
09:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.
«Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.
Ранее Блинкен направил главе Киргизии послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. В настоящее время этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.
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