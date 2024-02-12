0
0
140
НОВОСТИ

Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики

09:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

«Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

Ранее Блинкен направил главе Киргизии послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. В настоящее время этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.02.2024
Конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США — СБ РФ
0
26
10:20 12.02.2024
Командование ВСУ перебрасывает лучшую бригаду, чтобы удержать Авдеевку - Forbes
0
69
10:05 12.02.2024
Шеф Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны
0
88
10:00 12.02.2024
О России – своими словами
0
102
10:00 12.02.2024
К пятнице на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры — Вильфанд
0
104
09:20 12.02.2024
Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО — СБ РФ
0
163
09:05 12.02.2024
На президентских выборах в Финляндии победил Стубб
0
180
09:00 12.02.2024
ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении за сутки — МО РФ
0
180
19:54 11.02.2024
Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена
0
706
19:11 11.02.2024
Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС
0
737

Возврат к списку