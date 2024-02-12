К пятнице на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры — Вильфанд
10:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температуры ниже климатической нормы прогнозируются на 80% территории России к концу предстоящей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, <…> в пятницу и выходные на 80% территории страны аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал он.
По словам метеоролога, в центре европейской России температуры будут на 12-14 градусов ниже климатической нормы. «В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры, очень холодная погода», — добавил он. На Урале, в западной и центральной Сибири температура на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане температура на 4-6 градусов ниже нормы.
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