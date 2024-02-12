0
0
90
НОВОСТИ

К пятнице на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры — Вильфанд

10:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температуры ниже климатической нормы прогнозируются на 80% территории России к концу предстоящей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, <…> в пятницу и выходные на 80% территории страны аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал он.

По словам метеоролога, в центре европейской России температуры будут на 12-14 градусов ниже климатической нормы. «В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры, очень холодная погода», — добавил он. На Урале, в западной и центральной Сибири температура на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане температура на 4-6 градусов ниже нормы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.02.2024
Конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США — СБ РФ
0
26
10:20 12.02.2024
Командование ВСУ перебрасывает лучшую бригаду, чтобы удержать Авдеевку - Forbes
0
69
10:05 12.02.2024
Шеф Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны
0
88
10:00 12.02.2024
О России – своими словами
0
102
09:32 12.02.2024
Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики
0
154
09:20 12.02.2024
Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО — СБ РФ
0
163
09:05 12.02.2024
На президентских выборах в Финляндии победил Стубб
0
180
09:00 12.02.2024
ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении за сутки — МО РФ
0
180
19:54 11.02.2024
Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена
0
706
19:11 11.02.2024
Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС
0
737

Возврат к списку