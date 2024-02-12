10:20 Источник: Газета.Ru

Вооруженные силы Украины, предположительно, задействовали одну из своих лучших бригад, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны в ДНР. Об этом сообщает Forbes. Авторы статьи отмечают, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на данном участке. В настоящее время украинское командование пытается усилить свои подразделения в ДНР.

По данным Forbes, существуют веские основания думают, что Киев укрепляет Авдеевку, которая «является местом зимнего наступления России», одной из лучших бригад украинской армии.

Журналисты пишут, что постепенный провал обороны на указанном направлении мог заставить третью бригаду украинских Вооруженных сил приостановить обучение и вернуться на линию боевого соприкосновения. Однако к тому моменту, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, количество бригад, стянутых к Авдеевке, уже не будет иметь значения, а приказ об усилении обороны окажется спорным, говорится в статье. Газета.Ru