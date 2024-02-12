0
0
86
НОВОСТИ

О России – своими словами

10:00 12.02.2024

Премия Союза писателей РФ «Моя Россия» объявила о начале приема заявок на конкурс 2024 года.

Литературно-историческая премия «Моя Россия» была создана в 2023 году по инициативе Союза писателей России как творческое пространство для авторов с чёткой гражданской позицией, сделавших своей главной темой события последних десятилетий истории нашей страны. Автором идеи премии стал известный российский писатель и общественный деятель Александр Лапин. Грандиозные перемены, разворачивающиеся на наших глазах, нуждаются в осмыслении – литературном, публицистическом, историческом – буквально по горячим следам, когда писатель, журналист, историк имеют уникальную возможность прямого контакта с людьми, чьими усилиями эти перемены и воплощаются в жизнь. Премия призвана вывести этих авторов из тени «модных» литературных «тенденций, основанных на правилах», глубоко противоречащих нашим национальным традициям и духовным ценностям. «Моя Россия» намерена представить максимально широкой читательской аудитории огромный пласт отечественной литературы, отражающий ее надежды, боли и радости.

Премия «Моя Россия» вручается в четырёх номинациях: современная проза, современная поэзия, краеведение и публицистика. Главной наградой является Гран-при за вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России. В жюри премии входят ведущие деятели литературно-издательского сообщества, общественные деятели.

Церемония награждения проводится 21 сентября – в День зарождения российской государственности и День воинской славы России в честь победы русского воинства в Куликовской битве. Ежегодное вручение наград происходит в исторически значимых местах, символизирующих обретение Россией суверенитета, государственной и национальной идентичности.

Первое награждение победителей состоялось в 2023 году на Куликовом поле, в нынешнем – пройдет на Калужской земле, с которой связано «Великое стояние на реке Угре», одна из ключевых страниц нашей истории. В этом году по инициативе сопредседателя жюри премии Александра Лапина, помимо наград в основных номинациях, будет вручена специальная премия «Творческий прорыв» за новаторские литературные начинания. Кроме того, будет продолжен песенный конкурс «Песня, в атаку!", итоги которого подведут одновременно с объявлением лауреатов.

Прием работ на новый конкурсный год премии «Моя Россия» открыт.

Виктория Пешкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.02.2024
Конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США — СБ РФ
0
26
10:20 12.02.2024
Командование ВСУ перебрасывает лучшую бригаду, чтобы удержать Авдеевку - Forbes
0
69
10:05 12.02.2024
Шеф Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны
0
88
10:00 12.02.2024
К пятнице на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры — Вильфанд
0
104
09:32 12.02.2024
Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики
0
154
09:20 12.02.2024
Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО — СБ РФ
0
163
09:05 12.02.2024
На президентских выборах в Финляндии победил Стубб
0
180
09:00 12.02.2024
ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении за сутки — МО РФ
0
180
19:54 11.02.2024
Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена
0
706
19:11 11.02.2024
Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС
0
737

Возврат к списку