О России – своими словами
10:00 12.02.2024
Премия Союза писателей РФ «Моя Россия» объявила о начале приема заявок на конкурс 2024 года.
Литературно-историческая премия «Моя Россия» была создана в 2023 году по инициативе Союза писателей России как творческое пространство для авторов с чёткой гражданской позицией, сделавших своей главной темой события последних десятилетий истории нашей страны. Автором идеи премии стал известный российский писатель и общественный деятель Александр Лапин. Грандиозные перемены, разворачивающиеся на наших глазах, нуждаются в осмыслении – литературном, публицистическом, историческом – буквально по горячим следам, когда писатель, журналист, историк имеют уникальную возможность прямого контакта с людьми, чьими усилиями эти перемены и воплощаются в жизнь. Премия призвана вывести этих авторов из тени «модных» литературных «тенденций, основанных на правилах», глубоко противоречащих нашим национальным традициям и духовным ценностям. «Моя Россия» намерена представить максимально широкой читательской аудитории огромный пласт отечественной литературы, отражающий ее надежды, боли и радости.
Премия «Моя Россия» вручается в четырёх номинациях: современная проза, современная поэзия, краеведение и публицистика. Главной наградой является Гран-при за вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России. В жюри премии входят ведущие деятели литературно-издательского сообщества, общественные деятели.
Церемония награждения проводится 21 сентября – в День зарождения российской государственности и День воинской славы России в честь победы русского воинства в Куликовской битве. Ежегодное вручение наград происходит в исторически значимых местах, символизирующих обретение Россией суверенитета, государственной и национальной идентичности.
Первое награждение победителей состоялось в 2023 году на Куликовом поле, в нынешнем – пройдет на Калужской земле, с которой связано «Великое стояние на реке Угре», одна из ключевых страниц нашей истории. В этом году по инициативе сопредседателя жюри премии Александра Лапина, помимо наград в основных номинациях, будет вручена специальная премия «Творческий прорыв» за новаторские литературные начинания. Кроме того, будет продолжен песенный конкурс «Песня, в атаку!", итоги которого подведут одновременно с объявлением лауреатов.
Прием работ на новый конкурсный год премии «Моя Россия» открыт.
Виктория Пешкова
НОВОСТИ
- 10:32 12.02.2024
- Конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США — СБ РФ
- 10:20 12.02.2024
- Командование ВСУ перебрасывает лучшую бригаду, чтобы удержать Авдеевку - Forbes
- 10:05 12.02.2024
- Шеф Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны
- 10:00 12.02.2024
- К пятнице на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры — Вильфанд
- 09:32 12.02.2024
- Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики
- 09:20 12.02.2024
- Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО — СБ РФ
- 09:05 12.02.2024
- На президентских выборах в Финляндии победил Стубб
- 09:00 12.02.2024
- ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении за сутки — МО РФ
- 19:54 11.02.2024
- Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена
- 19:11 11.02.2024
- Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать