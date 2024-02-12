О России – своими словами

10:00

Премия Союза писателей РФ «Моя Россия» объявила о начале приема заявок на конкурс 2024 года.

Литературно-историческая премия «Моя Россия» была создана в 2023 году по инициативе Союза писателей России как творческое пространство для авторов с чёткой гражданской позицией, сделавших своей главной темой события последних десятилетий истории нашей страны. Автором идеи премии стал известный российский писатель и общественный деятель Александр Лапин. Грандиозные перемены, разворачивающиеся на наших глазах, нуждаются в осмыслении – литературном, публицистическом, историческом – буквально по горячим следам, когда писатель, журналист, историк имеют уникальную возможность прямого контакта с людьми, чьими усилиями эти перемены и воплощаются в жизнь. Премия призвана вывести этих авторов из тени «модных» литературных «тенденций, основанных на правилах», глубоко противоречащих нашим национальным традициям и духовным ценностям. «Моя Россия» намерена представить максимально широкой читательской аудитории огромный пласт отечественной литературы, отражающий ее надежды, боли и радости.

Премия «Моя Россия» вручается в четырёх номинациях: современная проза, современная поэзия, краеведение и публицистика. Главной наградой является Гран-при за вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России. В жюри премии входят ведущие деятели литературно-издательского сообщества, общественные деятели.

Церемония награждения проводится 21 сентября – в День зарождения российской государственности и День воинской славы России в честь победы русского воинства в Куликовской битве. Ежегодное вручение наград происходит в исторически значимых местах, символизирующих обретение Россией суверенитета, государственной и национальной идентичности.

Первое награждение победителей состоялось в 2023 году на Куликовом поле, в нынешнем – пройдет на Калужской земле, с которой связано «Великое стояние на реке Угре», одна из ключевых страниц нашей истории. В этом году по инициативе сопредседателя жюри премии Александра Лапина, помимо наград в основных номинациях, будет вручена специальная премия «Творческий прорыв» за новаторские литературные начинания. Кроме того, будет продолжен песенный конкурс «Песня, в атаку!", итоги которого подведут одновременно с объявлением лауреатов.

Прием работ на новый конкурсный год премии «Моя Россия» открыт.

Виктория Пешкова

