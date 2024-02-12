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НОВОСТИ

86% респондентов в США считают, что Байден слишком стар для нового президентского срока

11:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% участников проведенного в США опроса считают, что президент Джо Байден слишком стар, чтобы повторно баллотироваться на пост главы государства.

Опрос был проведен телеканалом ABC совместно с аналитическим агентством Ipsos. Согласно его результатам, мнение о том, что нынешний американский лидер «слишком стар» для выдвижения на очередной срок, поддержали 86% респондентов. При этом 59% участников отметили, что и демократ Байден, и претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии Дональд Трамп «очень стары» для участия в президентской гонке.

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