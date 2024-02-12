Россия поднялась на шестое место по размеру валютных резервов

11:05 Источник: Известия

Валютные резервы России по итогам прошлого года составили $442 млрд. Несмотря на то что они сократились на $3 млрд по сравнению с 2022-м, наша страна заняла шестое место по этому показателю среди всех государств мира, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council), «Известия» их изучили. РФ сместила Саудовскую Аравию (ее резервы составляют $439 млрд), которая теперь располагается на седьмом месте.

Выше России в рейтинге по валютным резервам находятся Китай ($3,3 трлн), Япония ($1,2 трлн), Швейцария ($755 млрд), Индия ($574 млрд) и Тайвань ($564 млрд).

В целом по всем запасам (не только валютным, но и золотым) РФ располагается также на шестом месте с показателем $598 млрд. Известия