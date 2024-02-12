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Рейган не смог бы взглянуть на нынешние США без слез — дочь экс-президента

11:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Рональд Рейган (1981-1989) не смог бы взглянуть без слез на нынешний внутриполитический раскол в стране. Такое мнение высказала его дочь Патти Дэвис в колонке для газеты The New York Times.

«Наверное, он наблюдает за печальным хаосом в стране, которую он так любил. И, возможно, часть из слез, которые я пролила за Америку, — это его слезы», — написала дочь экс-президента. Она отметила, что хотела бы спросить своего отца о возможных вариантах выхода США «из пучины гнева и ненависти», преодоления внутриполитических разногласий и «межпартийной злобы». По поводу поддержки Республиканской партией кандидатуры Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах Дэвис подчеркнула, что «ее отец не стал бы обращаться к наиболее вероятному кандидату от его [Республиканской] партии», а указал бы рядовым республиканцам, что «диктатуры создаются не одним человеком, а всеми людьми, которые становятся в ряд и говорят „да“.

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