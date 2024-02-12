Хуситы атаковали американское судно в Красном море — заявление

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море коммерческое судно Star Iris, которое нападавшие идентифицировали как принадлежащее Соединенным Штатам. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена с помощью противокорабельных ракет нанесли удар по американскому судну Star Iris в Красном море. Попадание было прямым и точным», — сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.