Хуситы атаковали американское судно в Красном море — заявление
12:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море коммерческое судно Star Iris, которое нападавшие идентифицировали как принадлежащее Соединенным Штатам. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена с помощью противокорабельных ракет нанесли удар по американскому судну Star Iris в Красном море. Попадание было прямым и точным», — сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
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