Только военное давление приведет к освобождению всех заложников из Газы — Нетаньяху

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только продолжение военного давления на радикальное движение ХАМАС в секторе Газа приведет к освобождению всех удерживаемых в палестинском анклаве заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя освобождение армией в ходе операции в Рафахе на юге сектора двух похищенных 7 октября 2023 года.

«Я приветствую наших храбрых воинов за смелые действия, которые привели к их (двух заложников — прим. ТАСС) освобождению. Только продолжение военного давления до полной победы приведет к освобождению всех похищенных», — написал Нетаньяху в соцсети.