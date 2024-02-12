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Только военное давление приведет к освобождению всех заложников из Газы — Нетаньяху

12:05 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только продолжение военного давления на радикальное движение ХАМАС в секторе Газа приведет к освобождению всех удерживаемых в палестинском анклаве заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя освобождение армией в ходе операции в Рафахе на юге сектора двух похищенных 7 октября 2023 года.

«Я приветствую наших храбрых воинов за смелые действия, которые привели к их (двух заложников — прим. ТАСС) освобождению. Только продолжение военного давления до полной победы приведет к освобождению всех похищенных», — написал Нетаньяху в соцсети.

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