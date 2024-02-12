Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть — СВР
19:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.
«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России — прим. ТАСС). И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — указал Нарышкин.
Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине. «В расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции», — отметил он.
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