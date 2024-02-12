Иностранцам всех организаций, признанных нежелательными, могут запретить въезд в РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть не разрешен въезд в Российскую Федерацию, если они участвуют в деятельности любой зарубежной иностранной организации, признанной в РФ нежелательной. Это следует из законопроекта о возможности признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По действующим нормам иностранцам и лицам без гражданства может быть не разрешен въезд в РФ, если они участвуют в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной. Новые нормы устанавливают, что такие ограничения могут коснуться всех участников иностранных организаций, чья деятельность признана в РФ нежелательной, вне зависимости от учредителя таких организаций.