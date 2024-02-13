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РФ следует сказать «до свидания» ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности — Володин

15:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России следует попрощаться с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за ее несамостоятельности и политизированности. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.

«Давайте <…> для себя примем решение, нам пора сказать „до свидания“ Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная. Под дудку пляшут и исполняют все танцы Вашингтона — что нам там делать?» — отметил Володин.

По его словам, «самое плохое в этой ситуации», что российская делегация должна исполнять свои финансовые обязательства перед ассамблеей. «Причем мы одни из самых крупных плательщиков», — подчеркнул Володин. Поэтому, считает он, следует прекращать перечисление средств в ПА ОБСЕ. «И исходить из того, что, пока не образумятся, нечего нам там делать. Потому что должны быть принципы в основе работы любой межпарламентской структуры», — добавил Володин.

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