0
0
0
НОВОСТИ

В ВСУ признали, что не могут удержать Авдеевку

15:32 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны удержать Авдеевку, в гарнизоне города почти два года не проводили полноценных ротаций. Об этом заявил начальник связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

«У нас на данный момент нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задание по удержанию Авдеевки», — приводит его слова издание «Страна».

По словам Секача, впервые почти за два года участия в боевых действиях часть военнослужащих бригады полноценно выведена с передовой для отдыха и ротации. «Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.02.2024
Допустивший столкновение поездов в Челябинской области машинист был пьян
0
86
15:00 13.02.2024
РФ следует сказать «до свидания» ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности — Володин
0
101
14:32 13.02.2024
МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира
0
151
14:12 13.02.2024
Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью — Песков
0
190
14:00 13.02.2024
Запад обеспокоен тем, что РФ быстро увеличила мощности по военному производству — El País
0
205
13:32 13.02.2024
Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность — Песков
0
218
13:20 13.02.2024
Госдума и СФ синхронно заявят о приостановке участия в ПА ОБСЕ — Слуцкий
0
243
13:05 13.02.2024
С начала СВО в РФ предотвращено 419 террористических преступлений — глава ФСБ
0
244
13:00 13.02.2024
Украинский экспорт из порта Одессы превысил показатели двухлетней давности — министр
0
254
12:32 13.02.2024
Суд назначил 5 лет колонии Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма
0
281

Возврат к списку