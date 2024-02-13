В ВСУ признали, что не могут удержать Авдеевку
15:32 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны удержать Авдеевку, в гарнизоне города почти два года не проводили полноценных ротаций. Об этом заявил начальник связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.
«У нас на данный момент нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задание по удержанию Авдеевки», — приводит его слова издание «Страна».
По словам Секача, впервые почти за два года участия в боевых действиях часть военнослужащих бригады полноценно выведена с передовой для отдыха и ротации. «Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение», — указал он.
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