Законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США — Reuters

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США. Об этом сообщило агентство Reuters.

В случае одобрения в Сенате, согласно процедуре, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.