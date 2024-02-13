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НОВОСТИ

Законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США — Reuters

16:12 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США. Об этом сообщило агентство Reuters.

В случае одобрения в Сенате, согласно процедуре, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

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