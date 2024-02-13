Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону
16:32 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино, сообщается на сайте Кремля.
Поручение адресовано правительству РФ совместно с региональными властями. «Обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино. Срок — 15 мая 2024 года», — говорится в опубликованном перечне поручений по итогам пресс-конференции Путина, состоявшейся 14 декабря.
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