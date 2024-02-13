Сотрудники военной полиции выявили в Запорожской области 247 пособников ВСУ за 2023 г.

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники военной полиции за прошедший год выявили в Запорожской области 247 пособников Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в военной комендатуре региона.

«В результате деятельности органов и подразделений военной полиции в Запорожской области в 2023 году было проведено 2 048 адресных проверок, выявлено и задержано 247 пособников ВСУ, обнаружено 75 схронов с оружием и боеприпасами, изъято 385 единиц огнестрельного оружия, изъято и уничтожено более 34 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции», — сообщили там.

Кроме того, сотрудники ведомства выполняли задачи по сопровождению и охране: за 2023 год они сопроводили 649 воинских и гуманитарных колонн.