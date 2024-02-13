Сырский проинформирует министров обороны НАТО о положении ВСУ 15 февраля — источник
17:12 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе 15 февраля, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
«Мы ожидаем, что новый командующий Сырский проинформирует министров обороны союзников (стран НАТО — прим. ТАСС) о положении ВСУ и ситуации на поле боя», — сказал источник, отметив, что выступление ожидается в формате видеоконференции.
НОВОСТИ
- 17:00 13.02.2024
- Сотрудники военной полиции выявили в Запорожской области 247 пособников ВСУ за 2023 г.
- 16:52 13.02.2024
- Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен на врача
- 16:32 13.02.2024
- Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону
- 16:12 13.02.2024
- Законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США — Reuters
- 16:00 13.02.2024
- Средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями
- 15:32 13.02.2024
- В ВСУ признали, что не могут удержать Авдеевку
- 15:12 13.02.2024
- Допустивший столкновение поездов в Челябинской области машинист был пьян
- 15:00 13.02.2024
- РФ следует сказать «до свидания» ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности — Володин
- 14:32 13.02.2024
- МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира
- 14:12 13.02.2024
- Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать