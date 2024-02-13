Сырский проинформирует министров обороны НАТО о положении ВСУ 15 февраля — источник

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе 15 февраля, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Мы ожидаем, что новый командующий Сырский проинформирует министров обороны союзников (стран НАТО — прим. ТАСС) о положении ВСУ и ситуации на поле боя», — сказал источник, отметив, что выступление ожидается в формате видеоконференции.