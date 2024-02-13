Эстония считает, что ЕС должен изъять замороженные активы РФ до выборов в США — МИД

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США в ноябре этого года. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

«Крайне важно, чтобы активы были конфискованы до конца года. Предпочтительно, чтобы это случилось до выборов США. Если мы будем ждать слишком долго, может стать поздно», — сказал он.