Эстония считает, что ЕС должен изъять замороженные активы РФ до выборов в США — МИД
20:40 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США в ноябре этого года. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов.
«Крайне важно, чтобы активы были конфискованы до конца года. Предпочтительно, чтобы это случилось до выборов США. Если мы будем ждать слишком долго, может стать поздно», — сказал он.
НОВОСТИ
- 21:20 13.02.2024
- Подбор нового генсека НАТО может завершиться в I квартале — постпред США
- 20:00 13.02.2024
- Постпред США при НАТО не ожидает приглашения Украины в альянс на саммите в Вашингтоне
- 19:20 13.02.2024
- К концу года российская база патогенов превзойдет крупнейшую в мире — Попова
- 18:40 13.02.2024
- Мобилизация 500 тыс. человек может стоить Украине свыше $34 млрд — эксперт
- 18:00 13.02.2024
- С начала 2024 года в сеть утекли 510 млн записей о россиянах — Роскомнадзор
- 17:32 13.02.2024
- Профицит внешней торговли РФ в январе вырос до $9,7 млрд
- 17:12 13.02.2024
- Сырский проинформирует министров обороны НАТО о положении ВСУ 15 февраля — источник
- 17:00 13.02.2024
- Сотрудники военной полиции выявили в Запорожской области 247 пособников ВСУ за 2023 г.
- 16:52 13.02.2024
- Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен на врача
- 16:32 13.02.2024
- Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать