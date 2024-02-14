ПВО РФ сбила 9 БПЛА ВСУ в 2 областях и над Черным морем — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО РФ сбили за ночь девять дронов ВСУ в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — сообщили в ведомстве.