Израильские истребители F-16 нанесли ракетный удар по аэропорту Найраб в Сирии — МО РФ
09:05 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в понедельник нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в Сирии, в результате ранены трое гражданских сотрудников авиаузла. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«12 февраля с 11:37 до 11:49 двумя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля с территории Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта», — сказал он.
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