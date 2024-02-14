Израильские истребители F-16 нанесли ракетный удар по аэропорту Найраб в Сирии — МО РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в понедельник нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в Сирии, в результате ранены трое гражданских сотрудников авиаузла. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«12 февраля с 11:37 до 11:49 двумя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля с территории Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта», — сказал он.