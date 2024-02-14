Байден утверждает, что Трамп подбивает Путина на атаку на НАТО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Джо Байден утверждает, что его предшественник на этом посту Дональд Трамп подбивает президента России Владимира Путина на атаку на Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Выступая в Белом доме с обращением к согражданам и Палате представителей Конгресса США, в котором призывал как можно скорее продолжить выделение крупной финансовой помощи Украине из американского федерального бюджета, Байден выразил мнение, что «в последние дни эти ставки выросли». «Из-за того, что бывший президент [США] подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал. Лишь несколько дней назад Трамп направил приглашение Путину вторгнуться [на территории] некоторых наших союзников, союзников по НАТО», — считает Байден.

«Самое неприятное, — полагает нынешний американский лидер, — заключается в том, что он (Трамп — прим. ТАСС) именно это и имеет в виду». По словам Байдена, «никакой другой президент в нашей истории никогда не преклонялся» перед российским лидером. «НАТО — это священное обязательство. А Дональд Трамп смотрит на это как на обузу», — сказал президент США. «Если Путин нападет на [какого-либо] союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я занимаю пост президента», — добавил Байден.