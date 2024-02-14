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Путин подписал закон о праве регионов запрещать "наливайки"

09:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, власти регионов могут ввести требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

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