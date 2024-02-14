В Хабаровске мужчина ограбил банк
10:00 14.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вооружённый мужчина совершил налёт на банк в Хабаровске. Общая сумма ущерба превышает 13 млн рублей.
Ограблен один из офисов кредитной организации, расположенный на улице Краснореченская, уточнили в региональном управлении МВД.
«По предварительным данным, злоумышленник, угрожая предметами, внешне похожими на пистолет и ручную гранату, открыто похитили 11 млн рублей и иностранную валюту», — говорится в сообщении ведомства.
На месте ЧП работают сотрудники полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа. Личность грабителя устанавливается.
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