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НОВОСТИ

В Хабаровске мужчина ограбил банк

10:00 14.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вооружённый мужчина совершил налёт на банк в Хабаровске. Общая сумма ущерба превышает 13 млн рублей.

Ограблен один из офисов кредитной организации, расположенный на улице Краснореченская, уточнили в региональном управлении МВД.

«По предварительным данным, злоумышленник, угрожая предметами, внешне похожими на пистолет и ручную гранату, открыто похитили 11 млн рублей и иностранную валюту», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа. Личность грабителя устанавливается.

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