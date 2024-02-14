Доставка Украине снарядов из Европы занимает минимум год - МО Эстонии
10:05 14.02.2024 Источник: Газета.Ru
Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что доставка снарядов натовского образца калибром 155 мм из Европы Киеву занимает по меньшей мере один год. Об этом сообщает издание Defense One.
По словам Салма, трудности также возникают с поставками снарядов из стран вне Евросоюза и нежеланием третьих стран продавать боеприпасы.
«Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 мм. — «Газета.Ru») уйдет от 12 до 18 месяцев <...> Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией», — отметил канцлер министерства обороны Эстонии. Газета.Ru
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