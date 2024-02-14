Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
11:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.
При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.
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