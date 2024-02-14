Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным — Набиуллина

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства», — сказала она.