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Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным — Набиуллина

11:05 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства», — сказала она.

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