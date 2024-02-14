Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным — Набиуллина
11:05 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства», — сказала она.
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