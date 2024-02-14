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НОВОСТИ

Украинский пленный рассказал, что переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч

11:20 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальный переход границы для мужчин призывного возраста, стремящихся избежать мобилизации и покинуть Украину, стоит не менее 15 тыс. долларов, заявил ТАСС пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Султанов.

«В Польшу уже нереально было [сбежать], 15 тыс. долларов для меня — неподъемная сумма. Надо связи, чтобы в Польшу добраться», — сказал Султанов.

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